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PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik 20 şüpheli yakalandı. Ancak şüpheliler, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyon, terör örgütünün sözde kadın yapılanması TJA içerisinde faaliyet gösteren ve örgütle bağını kesen kişileri tekrar örgüte kazandırmak amacıyla hareket eden şüphelilere yönelik düzenlenmişti.

PKK/KCK\'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli serbest bırakıldı
22.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:02
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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanması TJA bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle gönderildikleri hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde, örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 16 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti.

İstanbul'un 11 ilçesi ile Diyarbakır ve Muş'ta 27 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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