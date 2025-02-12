Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.
Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › PKK/KCK Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?