Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.
"PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım/yataklık ile terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Son Dakika › Güncel › PKK-KCK Operasyonunda 18 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?