PKK-KCK Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Malatya merkezli terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, geçmiş dönemlerde terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen D.B'nin İstanbul'da bulunduğunu belirledi.
Özel harekat ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli, Malatya'ya getirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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