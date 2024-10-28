PKK/KCK Soruşturması: 38 Gözaltı, 19 Tutuklama

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(İSTANBUL) - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 19'u ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün; Yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında olan, ele geçirilen örgütsel arşiv niteliğindeki materyallere göre terör örgütünün kırsal alanında eğitim gördüğü ve kent alanına gönderildiği tespit edilen ve terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları belirlenen 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 38 kişiden, 13 ü adli kontrol istemiyle sevk edilmiş ve haklarında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 25 şüpheliden 19'u tutuklanırken 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.