PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı - Son Dakika
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PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katılan şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul ve Mardin'de operasyon düzenlendi.

14.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:03
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İZMİR merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Terör örgütünün yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) ve Kadın Yapılanması (TJA) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen, yurt içi ve yurt dışında terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katılan, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, aralarında HDK İzmir Eş Sözcüsü M.S.G., HDK üyeleri M.A. ve G.Y.'nin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir, İstanbul ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Şüphelerin tamamı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantılı dernek binasında yapılan aramada örgütsel kitap, dergi, gazete, çok sayıda doküman ve dijital materyal bulunurken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı - Son Dakika

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