PKK'lı Teröriste 23 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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PKK'lı Teröriste 23 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Suriye uyruklu Diyar Berekat'a PKK üyeliği ve terör propagandası suçlamasıyla 23 yıl 7 aya kadar ceza isteniyor.

23.09.2024 12:16
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Almanya'ya kaçmaya çalıştığı sırada Kayseri'de yakalanan Suriye uyruklu PKK'lı terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 8 aydan 23 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Diyar Berekat hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı terör saldırıları hakkında detaylı bilgiye iddianamede yer verildi.

İddianamede, 29 Mart 2022'de sanık hakkında sosyal medya hesabı üzerinde terör örgütü PKK/KCK'da faaliyet yürüttüğü esnada çekilmiş fotoğraflar ile başka teröristlerin fotoğraflarını paylaşması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Kayseri'de 14 Temmuz 2024'te yol uygulamasında yakalanan terörist Berekat, iddianamede yer alan ifadesinde "2016'ta Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye katılım sağladım. Örgüt içerisinde silahlı ve ideolojik eğitim aldım. Örgüte müzahir yayınlar yapan televizyonda çalıştım. Kaçak yollardan Almanya'ya geçmek istediğim esnada Kayseri'de yakalandım. Soruşturma dosyasında yer alan örgüt içerisinde çekilmiş fotoğraflar bana aittir." dedi.

İddianamede yer alan araştırma raporunda, sanığın kullandığı sosyal medya hesabında 2017 ve 2022 yılları arasında, kendisiyle beraber terör örgütü PKK/YPG'de faaliyet gösteren teröristlerin fotoğrafını paylaştığı tespit edildi.

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında, şöyle denildi:

"Silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesinde düzenlendiği, örgüt üyeliği için örgüt ile bağ kurup örgüt amacı doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunmak gerektiği, ikrarı ile de sabit olduğu üzere şüphelinin, 2016'ta terör örgütü PKK/YPG'ye katılım sağladığı, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, kendisi ile birlikte örgüt içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarını teşhis ettiği, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten silahlı örgüt mensuplarını paylaşmak suretiyle üzerine atılı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, Diyar Berekat hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 8 aydan 23 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Kayseri, Almanya, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'lı Teröriste 23 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi - Son Dakika

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