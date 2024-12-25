PKK\'lı Teröristleri Tedavi Eden 3 Doktor Yakalandı

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BİTLİS ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen ve PKK/KCK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.