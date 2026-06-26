PKK Mitinglerine Karşı Ortak Açıklama - Son Dakika
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PKK Mitinglerine Karşı Ortak Açıklama

26.06.2026 12:03
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112 kişi, Öcalan için düzenlenecek mitinglerin yasaklanmasını talep etti.

ANKARA - Eski bakanlar, emekli yargı mensupları, emekli askerler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve çeşitli meslek gruplarından 112 kişi, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için düzenlenecek mitinglere karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu mitinglerin yasaklanması çağrısında bulunularak, yetkili kurumların görevlerini yerine getirmesi istendi.

Eski bakanlar, eski milletvekilleri, emekli yüksek yargı mensupları, emekli askerler, büyükelçiler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar, sendika ve dernek temsilcileri ile farklı meslek gruplarından toplam 112 kişinin imzasıyla, "Teröristbaşı Öcalan'a Özgürlük Mitinglerine Hayır" başlıklı ortak açıklama yapıldı.

"Elli binden fazla insanın katledilmesinden sorumlu, PKK terör örgütünün ele başı Öcalan için etnik kimlikli DEM parti ve iş birlikçilerinin 27 Haziran Cumartesi günü Muş ve Mersin'deki, 28 Haziran Pazar günü Diyarbakır ve İstanbul'daki mitinglerine ve bu şekildeki mitinglere karşı çıkıyoruz" denilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:"

"Bir terör örgütünün başı için özgürlük mitingleri yapılamaz. Böyle mitingler; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'na göre terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, yasalara uymamaya tahrik, suç için anlaşma gibi suçları oluşturmaktadır. Konusu suç oluşturan, suç işlenmesi konusunda açık ve yakın tehlike bulunan, kamu düzenini bozucu mitingler hak kullanımı değildir, açıkça yasaklanma nedenidir."

Terör sorununu çözmüş hiçbir ülkede örneği olmayan bu mitinglerin amacı, terör elebaşı Öcalan'ı meşrulaştırarak ülkenin bütünlüğünü, barışını ve huzurunu bozacak yasal ve anayasal değişiklik girişimlerine toplumsal zemin hazırlamaktır. Siyasi iktidar tarafından ülkemizde çoktan bitirildiği ifade edilen PKK terör örgütüne, hangi ad altında olursa olsun ülkemizde veya bölgemizde can suyu vermeye çalışanlar, tarih ve bağımsız yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır.

'Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına, Anayasaya, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına' yemin etmiş yetkililer ile adli ve idari makamlarda bulunan sorumluları görevlerini yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK Mitinglerine Karşı Ortak Açıklama - Son Dakika

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