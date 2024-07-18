PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli 2 kişi yakalandı

PKK\'nın istihbarat yapılanmasında görevli 2 kişi yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı. Topaloğlu'nun Irak'ın Kandil bölgesinde istihbarat eğitimi aldığı ve örgüt sorumlularıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Savaş ise örgüt adına finans faaliyetleri yürütmekte ve Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarikinde bulunmaktaydı. İki kişi 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı. Sadık Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak'ın Kandil bölgesine geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından 'Cuma' kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Topaloğlu'nun, Türkiye'de gazeteci gibi davranıp, terör örgütüne bilgi topladığı belirlendi. Ayrıca Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarikinde bulundukları tespit edildi. Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Savaş, İstanbul, Suriye, Irak, PKK, Güvenlik, Yakalama, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement