PKK\'nın varlığı tarım ve turizmi olumsuz etkiliyor

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde halk, bölgede çok sayıda köyü işgal eden terör örgütü PKK nedeniyle köylerine ve arazilerine giremediklerini, turizm ve tarımın olumsuz etkilendiğini belirterek, terör örgütünün bölgedeki varlığına son verilmesi çağrısında bulundu.
Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı, halkın köylerine erişimini engellerken bölgede tarım ve turizm gibi iş alanlarının da önünü tıkıyor.
Duhok'un Amedi ilçesinde yaşayan Azad Amedi isimli Iraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'dan bölgedeki köylerin çok etkilendiğini ve birçok kişinin köylerini bırakıp kent merkezine gitmek zorunda kaldığını söyledi.
Tarım ve hayvancılık anlamında Amedi'nin Irak'ın en büyük ilçesi olduğunu belirten Amedi, "Bölgede 4-5 köy dışında kimse kalmadı, hepsi Duhok'a taşındı. Biz bu (terör örgütü PKK) yabancı güçlerin burada kalmasını istemiyoruz. İnsanların yerlerine dönmesini istiyoruz." diye konuştu.
Amedi, halkın bazı köylere ve dağlık kesimlere gitmekten korktuğuna dikkati çekerek, terör örgütü PKK'nın varlığının sona ermesi halinde bölgede çalışma hayatının ve tarım faaliyetlerinin de canlanacağı yorumunda bulundu.
Terör örgütü PKK nedeniyle halk köylerini terk ediyor
Amedili Muhammed Şali de ilçenin dünyadaki en eski yerleşim alanlarından biri ve önemli bir turizm bölgesi olduğunu belirterek, yaz mevsiminde bölgeye yönelik ilginin artığını dile getirdi.
Şali, "Ancak bölgemizde bulunan (terör örgütü PKK) yabancı güçlerin varlığından dolayı yabancı turistler Erbil'e ve Duhok'a kadar gidiyor ama bölgemize gelme konusunda tereddüt yaşıyor. Yerli turist ve bölge insanları için de aynı tereddüt söz konusu." İfadelerini kullandı.
Güçlü ülkeler ve yetkililerden bu sorunun çözülmesini ve bölgede turizmin ve diğer iş alanlarının geliştirilmesini talep eden Şali, şunları söyledi:
"Bölgede bulunan köylerde birçok zirai ürün elde ediliyor ancak bu meseleden dolayı yüzlerce köy terk edildi. Bu da tarıma kastediliyor demektir. Oralarda bulunan (terör örgütü PKK) yabancı güçlerden dolayı insanlar köylerini ziyaret edemiyor ve orada çalışmıyor."
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.
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