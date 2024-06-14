PKK Üyesi Hükümlüye Kamu Malına Zarar Verme Suçundan Dava Açıldı - Son Dakika
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PKK Üyesi Hükümlüye Kamu Malına Zarar Verme Suçundan Dava Açıldı

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkaran ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü, cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle 'kamu malına zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

14.06.2024 13:01
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Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül 2022'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan, dosyasına ilişkin temyiz incelemesi de 2024'te Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlanıp onanan A.İ.E.K. hakkında, bulunduğu cezaevinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "A.İ.E.K, ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur." denildi.

Hükümlü sanık "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde hakim karşısında çıkacak.

Olay ve yargılama süreci

Merkez Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.???????

Sanık hakkında hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 2022'deki karar duruşmasında sanık A.İ.E.K'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, incelemesini tamamlayıp sanığa verilen mahkumiyet hükmünü onamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK Üyesi Hükümlüye Kamu Malına Zarar Verme Suçundan Dava Açıldı - Son Dakika

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