PKK/YPG'li 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
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