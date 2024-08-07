PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yurda giren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

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Terör örgütü PKK/ YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanan tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanan Suriyeli M.H.E.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın kimliğini gizlemek için kod adı kullanıp Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütün hücre evlerinde kaldığı, bölgede istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu bilgileri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.H.E.H'nin örgütten aldığı talimat doğrultusunda yurt içinde eylem arayışındayken yakalandığı anlatıldı.

"Orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin talimatı verdiler"

M.H.E.H, iddianamedeki ifadesinde, örgüt tarafından 2021'de zorla alıkonulduğunu öne sürdü.

Kaçmasına rağmen yeniden yakalandığını belirten sanık, "Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Götürdükleri kapalı odada 2 gün tutuldum." ifadesini kullandı.

M.H.E.H, örgüt üyelerinin talimatlara uyması karşılığında para vereceğini söylediğini iddia ederek, şu itiraflarda bulundu:

"Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim."

Terör örgütünün gerçekleştireceği eylemler için para gönderdiğini anlatan sanık, "Herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım." savunmasını yaptı.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.