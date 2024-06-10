PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırma eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
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PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırma eylemlerini sürdürüyor

PKK/YPG, Suriye\'de çocuk kaçırma eylemlerini sürdürüyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Aynularap (Kobani) ilçesinden bir erkek çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, kaçırılan çocukların aileleriyle iletişim kurmalarının engellendiğini ve silahlı eğitim kamplarına götürüldüklerini belirtti. PKK/YPG'nin bu yıl içinde 30'dan fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattığı ifade edildi.

10.06.2024 13:36
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Aynularap (Kobani) ilçesinden bir erkek çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Aynularap ilçesinden 7 Haziran'da 14 yaşındaki S.H'nin PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini ifade eden Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ve gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin, yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için 30'dan fazla çocuğu kaçırdığını kaydetti.

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırma eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

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