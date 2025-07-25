PKK/YPG Üyesine 20 Yıl Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 28 Kasım 2024'te tutuklanan Suriye uyruklu D.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
D.Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyallerindeki incelemede PKK/YPG'deki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği aktarıldı.
D.Y'nin kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve hücre evlerinde kaldığı ifade edilen iddianamede, sanığın sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı kaydedildi.
İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen D.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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