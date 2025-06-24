Plan-S, 4 Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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Plan-S, 4 Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

Plan-S, 4 Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi
24.06.2025 12:50
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Plan-S, SpaceX Falcon 9 ile 4 yeni uyduyu başarıyla fırlattı, toplam uydu sayısı 17'ye ulaştı.

Türk teknoloji şirketi Plan-S, SpaceX Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen Transporter-14 görevi kapsamında 4 yeni uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren bir teknoloji firması olarak 2021 yılında Ankara'da kurulan Plan-S, hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden yoluna devam ediyor. Şirket, kısa sürede kat ettiği mesafe ile dünyanın dikkati çeken uydu ve uzay teknolojileri şirketlerinden biri haline geldi.

Yakın yörüngede çalışan takım uyduları aracılığıyla IoT haberleşme, yeryüzü gözlem, uzaktan algılama gibi ihtiyaçları karşılayan Plan-S, geliştirdiği uydu tabanlı IoT iletişim ağı Connecta IoT Network ile karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde düşük güç tüketimli, uygun maliyetli ve güvenilir bağlantı sağlıyor.

Enerji, tarım, altyapı ve lojistik gibi sektörlerde milyonlarca cihazı birbirine bağlayan bu sistem, şu anda aktif olarak kullanılıyor.

Bu uydu tabanlı iletişim ağını kurmak için daha önce test uyduları ile birlikte 13 uydu fırlatan Plan-S, bunlardan 8'ini takım uydu görevinde kullanıma aldı. Plan-S, SpaceX Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen Transporter-14 görevi kapsamında bunlara 4 yeni uydu daha ekledi. Yeni gönderilen uydular başarıyla yörüngelerine yerleşti. Böylece şirketin uzaya gönderdiği uydu sayısı 17'ye, Connecta IoT Network takım uydusunda ticari olarak hizmet veren uydu sayısı 12'ye ulaştı.

Yeni uydular, sistemin veri işleme kapasitesini ve hizmet kalitesini yükseltecek. Elde edilen teknolojik ilerlemelerle veri toplama sıklığı önceki nesillere göre yüzde 40 artıracak, 12 uydu ile birlikte gigabit seviyesinde veri erişimi sağlanacak.

Bu süreçte yerli üretim konusunda da önemli adımlar atılıyor. 4 uyduda kullanılan IoT antenleri tümüyle Plan-S mühendisliği ile üretildi. Bu sayede teknolojik bağımsızlık sağlandı ve uydu üretiminde maliyet düşürüldü.

Özgün Yönelim Sistemi sayesinde uydularda harici sistemler yerine Plan-S tarafından geliştirilen milli yönelim kontrol sistemi kullanılıyor.

Şirket, 2030 yılına kadar yüzlerce uydudan oluşan geniş bir takım uydu ağı kurmayı hedefliyor.

Uyduların yerlilik oranı arttı

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, daha önceki fırlattıkları uydularla oluşan Connecta IoT Network ile sahada aktif hizmet verdiklerini söyledi.

Dört yeni uydu sayesinde sahadan daha sık veri toplayabileceklerini ve daha fazla sektöre hizmet verebileceklerini belirten Gümüşay, "Her yeni uydu fırlatmamız, bizi kesintisiz küresel bağlantı hedefine bir adım daha yaklaştırıyor." dedi.

Dünya genelinde karasal ağların ulaşamadığı bölgelerde güvenilir, düşük enerjili ve uygun maliyetli IoT bağlantısı sunmak amacıyla hayata geçirdikleri Connecta IoT Network'ün, operasyonel olarak sahada test edilip kanıtlanmış ilk yeni nesil uydu-IoT ağı olduğunu vurgulayan Gümüşay, enerji sektöründeki elektrik sayaçlarından tarımsal sensörlere, altyapı izlemeden su kaynakları yönetimine kadar birçok alanda hizmet veren bu ağın, yeni uydularla kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade etti.

Yörüngeye gönderilen Connecta IoT 9, 10, 11 ve 12 uydularının, önceki görevlerden edinilen deneyimle donanım ve yazılım açısından optimize edildiğine işaret eden Gümüşay, "Bu dört uyduda yerli tasarım ve üretim yetkinliğimizi daha da geliştirdik. Kritik alt sistemlerin neredeyse tamamı Plan-S mühendisleri tarafından tasarlandı ve teknisyenlerimizce üretildi. Böylece uydularımızın yerlilik oranı daha da arttı. Bu, teknolojik bağımsızlığımız ve uzun vadeli sürdürülebilirliğimiz için önemli bir dönüm noktası." diye konuştu.

Özgün teknolojilerle küresel rekabet

Plan-S Teknoloji ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Cengiz de yeni uydularla hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra sistemi daha sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirdiklerini kaydetti.

Yörüngede, 3 yıl önce fırlattıkları ilk test uydusu dahil 17 aktif uyduya ulaştıklarını bildiren Cengiz, "Ankara, Erzurum ve İsveç'teki 4 yer istasyonumuzla dünya genelindeki IoT cihazlarından veri topluyor, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirirken küresel bağlantılı geleceğe katkı sağlıyoruz. Yerelde geliştirdiğimiz özgün teknolojilerle yalnızca yerli çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya pazarında rekabetçi bir altyapı inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Spacex, ankara, Güncel, Uzay, Son Dakika

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