Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesi Sahilde Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncel

Sahilden plastikleri toplamaya gittiler, plastiklerin arasından sigara izmariti ayıklamak zorunda kaldılar

"Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinde sahilden toplanan atıkların arasından binlerce sigara izmariti tek tek ayıklandı

Çevre eğitimi verilen 35 gönüllü, plajda temizlik gerçekleştirdi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğiyle 2023 yılında başlatılan "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin bu yılki ikinci etkinliği Belek Halk Plajı'nda gerçekleştirildi. 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek proje, plastik kirliliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda plastik atık bilincini aşılamayı hedefliyor.

Plastik atıklar konusunda farkındalık düzeyini artırmayı ve plastik kirliliğini azaltmak için çeşitli projelerle bilinç oluşturmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliği ile "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi ikinci yılında. Bu yıl Konyaaltı sahilinde başlayan etkinliğin ikinci ayağı Belek Halk Plajı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve proje ortaklarınca çevre eğitimi verilen 35 gönüllü, proje kapsamında Belek Halk Plajı'nda çeşitli aktiviteler yaptı. Gönüllü çevreciler, stantlar ve bilgilendirme yazıları açarak plajda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Binlerce sigara izmariti

Temizlikte sahilden çıkan plastik atıklardan daha çok binlerce sigara izmariti dikkat çekti. Çevreciler topladıkları atıkların arasından izmaritleri tek tek ayıkladı. Etkinlik sayesinde yerli ve yabancı vatandaşlarda plastik atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

"Gelecek nesilleri tehdit ediyor"

Türkiye Eğitim Çevre Vakfı Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, plastik atıkların gelecek nesiller için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu ifade ederek, "Özellikle plastik atıkların doğada yok olma sürelerini düşünecek olursak bu, gelecek nesillerimizi tehdit eder boyuta ulaşmış bulunmakta. Her yıl denizlerimize milyonlarca ton plastik atık gönderiliyor ve bu insan eliyle oluyor. Bu noktada ilk başta toplumumuzu, sonra ülkemizi ziyaret eden turistlerin dikkatini çekmek ve genel olarak bilinci artırmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız daha çok insana ulaşmak"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Proje Geliştirme ve Eğitim Programı sorumlusu Deniz Candaş ise "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinlikle daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek bu farkındalık projesi kapsamında vatandaşların tüketim tercihlerini yeniden gözden geçirmesini sağlayacak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Sahilden çıkarılan atıklar, farkındalığa katkı sağlamak amacıyla 9 ayrı kategoride sergileniyor.