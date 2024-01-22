Podemos lideri İspanyol hükümetini ve AB\'yi Filistin konusunda suçladı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İspanyol hükümetini ve Avrupa Birliği'ni (AB), Filistin ile ilgili sahte gündem yaratmakla suçladı.

Belarra, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sıklıkla dile getirdiği ve son olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de vurguladığı Filistin devletinin tanınması konusundaki "ısrarın, çözüme yönelik gerçek bir politika olmadığını" söyledi.

Hoş görünüp, bir şeyler yapılıyormuş havası yaratılarak, sahte bir gündem yaratıldığını kaydeden Belarra, Avrupa soluna "Sesinizi daha fazla yükseltin" çağrısında bulundu.

Başbakan Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında sadece "iki devletli çözümü" dile getirmesinin "mevcut şartlarda mümkünü olmayan bir şey" olduğunu vurgulayan Belarra, şöyle devam etti:

"İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar şu anda o kadar derin ki iki devletli çözümü uygulanabilir kılmıyor. Kameralar karşısında çok güzel gözüken bir çözüm ama uygulamaya kalktığında imkansız."

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında İspanya'nın üzerine imza atacağı belgenin aslında, "Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'e karşı yapılacak savaşa İspanya'yı da dahil etmek olacağını" ileri süren Podemos lideri, şu anda gerek İspanya, gerekse Avrupa'da sol partilerin yapması gerekenin "sesini yükseltmek ve sadece barış demekle kalmayıp, bunu hayata geçirmek olması gerektiğini" ifade etti.

Belarra ayrıca, 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında Avrupa'nın kemer sıkma politikalarına geri dönmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Birileri kemer sıkacaksa bu artık üst sınıf zenginler olmalıdır." diyen Belarra, Avrupa'da orta sınıfa asla ekonomik kesinti yapılmaması gerektiğini savundu.

İspanya'da 16 Kasım 2023'te kurulan PSOE ile Sumar ittifakı arasındaki koalisyon hükümetinin Meclis'te yeterli çoğunluğu bulunmamasından dolayı dışarıdan destek veren ayrılıkçı Katalan, Bask ve Galiçya partilerinin dışında 5 milletvekili olan Podemos'un da oyları hükümetin kaderini değiştirmekte büyük önem arz ediyor.