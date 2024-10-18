Polatlı ve çevresinde Akbaba sürüsü görüldü
ANKARA - Polatlı ve çevresinde çok sayıda nesli tükenen Kara Akbaba sürüsü görüldü.
Ankara'nın Polatlı ilçesi ve çevresinde görünen akbaba sürüsü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansı. Çekilen görüntülerde akbabaların sürü halinde dolaştığı görülürken vatandaşların bu durum karşısında şaşkınlıkları da kayda geçti.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Kara Akbaba Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
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