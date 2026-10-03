Polatlı'da ASKİ çalışmasında göçük altında kalan muhtar Tufan Bahçeci öldü - Son Dakika
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Polatlı'da ASKİ çalışmasında göçük altında kalan muhtar Tufan Bahçeci öldü

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Polatlı\'da ASKİ çalışmasında göçük altında kalan muhtar Tufan Bahçeci öldü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde ASKİ'nin drenaj çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci (50) hayatını kaybetti. Toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin öldüğü belirlendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Müslüm Mahallesi'nde meydana geldi. ASKİ ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması sırasında kazılan kanalda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışmaların başında bulunan Muhtar Tufan Bahçeci, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası toprak altından çıkarılan Tufan Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresiİnceleme3. SayfaPolatlıMüslümAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da ASKİ çalışmasında göçük altında kalan muhtar Tufan Bahçeci öldü - Son Dakika
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