Polis Aracı Genç Kızı Eledi
29.09.2025 09:39
Kocaeli'de polis otosunun çarpması sonucu 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda polis otosunun çarptığı Kadir Miraç Göker (17) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker'e çarptı. Kazada Göker ağır yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Miraç Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

