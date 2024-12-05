Polis Araçlarına Ücretsiz Bakım

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Bolu'da bir oto yıkamacı, polis araçlarını ücretsiz yıkayacağını açıkladı.

05.12.2024 16:52
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Polis memurunun ekip aracını yıkadığını gören oto yıkamacıdan örnek davranış

-Devletimizin, polisimizin araçlarını ücretsiz yıkarız"

BOLU - Bolu'da bir akaryakıt istasyonunda ekip aracını eline aldığı bezle en ince detayına kadar temizleyen polisin videosunun sosyal medyada gündem oldu. Polisin o anlarını sosyal medyada gören bir oto yıkamacı, polis araçlarını ücretsiz yıkayacağını açıkladı.

Bolu'da sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir personel, kullandıkları ekip aracını yıkamaya başladı. Yıkamanın ardından eline aldığı bezle aracını en ince detayına kadar silen polis memurunun o anları vatandaş kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından 'Devlet malına sahip çıkıyor' başlığı ile görüntü sosyal medaya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. Olumsuz yorumları gören oto yıkamacı esnafı Vural Sokuluoğlu, polis araçlarını ücretsiz yıkayacağını açıkladı.

"Devletimizin, polisimizin araçlarını ücretsiz yıkarız"

Günde 1-2 polis aracını ücretsiz bir şekilde yıkayabileceklerini dile getiren Vural Sokuluoğlu, "Elimizden geldiğince günde 1-2 polis aracını yıkarız. Olumsuz yorumlar bizi de üzdü. Bize hizmet eden insanlar, polisler. Yani bizde elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışırız. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilir polislerimiz. Oto yıkama 400-500 lira civarında. Yardımcı olacağız. Devletimizin, polisimizin araçlarını ücretsiz yıkarız" dedi.

Kaynak: İHA

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