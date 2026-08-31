Polis Dronu Alkol İçenleri Uyardı - Son Dakika
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Polis Dronu Alkol İçenleri Uyardı

Polis Dronu Alkol İçenleri Uyardı
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FATİH'te, alkol tüketenler polis dronuyla uyarıldı, bölgeden uzaklaştılar.

FATİH'te surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişilere, polis dronundan "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Uygulama, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Dronu Alkol İçenleri Uyardı - Son Dakika

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