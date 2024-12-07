Polis Ekiplerinden Aküsü Biten Sürücüye Yardım

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BİNGÖL'de seyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye trafikteki polis ekipleri yardım etti. O anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Olay, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aküsünün bitmesiyle stop etti. Sürücü aracından inip aracın motor kısmına bakarken, trafikteki yavaşlamayı fark eden Motosikleti Polis Timleri, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, KGYS kameralarına yansıdı.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,