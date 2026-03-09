Polis Memuru Ailesini Öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile iki çocuğunu silahla öldüren polis memuru, ilk duruşmada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Muharrem Giyar ile sanık avukatı katıldı.

Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, maktul eşinin amcasının kızı olduğunu ve evlilikleri boyunca onun psikolojik sorunlarıyla uğraştığını öne sürdü.

Eşinin hazırladığı yemekleri yediği sırada kendisine "zehir zıkkım olsun" diyerek hakaretlerde bulunduğunu iddia eden sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eşim sürekli başkalarıyla aramda ilişki olduğunu sanıyordu. Eşim, kendi kardeşiyle aramda bir ilişki olduğunu da iddia etti. Doğumdan sonra kız kardeşi bizde kalmıştı. 'Kızımı da taciz ettin' diye iftira attı. Eşim, daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördü. Eşimin psikolojisinin bozuk olduğunu ailesi de biliyordu. Diyarbakır'a gittik orada da tedavileri devam ediyordu. İkinci çocuğu da istedi. 'Yine hasta olacaksın.' diyerek ikinci çocuğu istemedim. Bu kez de erkekliğimle ilgili hakaretler etti. Sonra çocuğumuz oldu ve doğumunda kız kardeşiyle annesi geldi. Orada da beni tacizle suçladı. Olaydan bir gün önce de Akdeniz Üniversitesi'nde hastaneye yatırmak istedik. Eşim dönüşte yolda giderken bana kaza yaptırdı. Araçta boğazımı sıktı. Ertesi gün evde de sürekli yapmadığım eylemlerle suçladı. Silahımı aldım ve başıma doğru götürdüm. 'Kızları al, çık git' dedim. Sonra eşime sıktım. Amcamı aradım. Çocukları almasını istedim. Ama içeri gittiğimde çocukları da vurduğumu gördüm. Suçluyum. Olayı anlattığım şekilde kabul ediyorum. Pişmanım."

"Amca ben eşimi ve çocukları vurdum, çıkar yol bulamadım"

Tanık olarak dinlenen sanığın akrabası Ekrem Giyar, olay günü sanığın kendisini arayarak "Amca ben eşimi ve çocukları vurdum, çıkar yol bulamadım." dediğini belirterek, "Maktul Fatma benim yeğenim oluyor. Psikolojik rahatsızlıkları vardı. Daha önce hasta olduğunu duyuyordum ama Muharrem ve Fatma'nın herhangi bir kavgasına denk gelmedim. Fatma'nın eşini kıskandığını duymuştum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşi kasten öldürmek" ve "çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda indirim uygulanmadı.

Olay

Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evde 12 Kasım 2025'te eşi Fatma Giyar ile çocukları Merve Giyar ve Meral Giyar'ı silahla öldüren polis memuru Muharrem Giyar tutuklanmıştı.

Muharrem Giyar hakkında "eşi kasten öldürmek" ve "çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, 4 yaşındaki Merve Giyar'a 4 el, 10 yaşındaki Meral Giyar'a tek el ateş edildiği, 30 yaşındaki Fatma Giyar'ın vücudunda ise birden fazla ateşli silah giriş ve çıkış yarasının bulunduğu belirtilmişti.