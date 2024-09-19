Polis Memuruna Aile Katliamı Cezası - Son Dakika
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Polis Memuruna Aile Katliamı Cezası

Bursa'da, polis memuru Adem Ergüner, annesi ve 3 akrabasını öldürmekten 3 kez müebbet hapis cezası aldı.

19.09.2024 11:16
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, hakkında "kardeşi kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürme", "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Adem Ergüner (30), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Sanık son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Pişmanlığımı nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Ben bilsem onların içi rahatlayacak, intihar ederim ama bana teselli vermeye devam ediyorlar. 'Metanetli ol' demektedirler. Bana, 'yanındayız' demeye de devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ağabeyi Mehmet Ergüner'e yönelik eylemi nedeniyle sanık hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik hükümleri uygulayarak 24 yıla düşürdü.

Sanık, annesi Bedriye Ergüner'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan, kardeşi Remzi Ergüner'e yönelik eylemi dolayısıyla "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan, yengesi Fatma Ergüner' yönelik eylemi nedeniyle de "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ergüner, mağdur İsmet R. ile katılan Songül I'ya karşı işlediği "silahla tehdit" suçlarından ise toplam 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl 27 Ocak'ta, Bingöl'de polis memuru olarak görev yapan ve iznini ailesiyle Eskişehir'de geçiren Adem Ergüner, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüner'le İznik Gölü kıyısındaki bağ evinde buluşmuş, ailenin diğer bireyleri de bağ evine gelmişti.

Adem Ergüner'in tabancayla ateş etmesi sonucu annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve onun eşi Fatma Ergüner olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Adem Ergüner Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.

Sanık, temmuz ayındaki ilk duruşmada psikolojik durumunu gerekçe göstererek savunma yapmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Memuruna Aile Katliamı Cezası - Son Dakika

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