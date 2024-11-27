Polis Memuruna Bıçakla Saldırı: Sanığa 21 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Beyoğlu'nda 12 Ekim'de polis memuru R.Ş'yi ensesinden bıçakla yaralayan Oytun Ilgar hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru R.Ş'nin İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinde görev yaptığı, bu sırada sanık Ilgar'ın arkasından yaklaştığı müştekiyi bıçakla ensesinden yaralayarak kaçtığı kaydedildi.

Sanık Ilgar'ın olaydan önce sosyal medya hesabından bir video yayınladığı belirtilen iddianamede, videoda kendisini durduran polislere ilişkin "Düelloya davet ediyorum.", "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle." ve "Çantamı aradılar, Allah'tan bıçağıma ve balime dokunmadılar yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana." şeklinde paylaşım yaptığının belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, Ilgar'ın müşteki R.Ş'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, paylaştığı videodan polislere karşı husumeti bulunduğunun anlaşıldığı ve saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Ilgar'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın olayı hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede sanık Oytun Ilgar'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.