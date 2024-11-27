Polis Memuruna Verilen Cezada Bozma Kararı - Son Dakika
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Polis Memuruna Verilen Cezada Bozma Kararı

Polis Memuruna Verilen Cezada Bozma Kararı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memuru öldüren polis memuruna verilen 25 yıl hapis cezası, akıl sağlığı raporu ve kullanılan silahın tespiti eksiklikleri nedeniyle kayıtlara geçti. Davanın yeniden görülmesine karar verildi.

27.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:39
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KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) 15 kurşunla öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu'na (50) verilen 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanığın akıl sağlığı raporu alınmadığı ve kullandığı silahın kendi silahı mı yoksa beylik tabancası mı olup olmadığının tespit edilmediği gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı sonrası Koçoğlu'nun yeniden yargılandığı dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında geçen yıl 2 Haziran'da Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Koçoğlu'ndan şikayetçi oldu. İkili, 14 Eylül'de bir kez daha Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Koçoğlu, beylik tabancası ile Sökmen'i öldürdü. Gözaltına alınan Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. Şükrü Koçoğlu hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Ocak'ta görülen davanın karar duruşmasında öldürme kastı olmadığını söyleyen Şükrü Koçoğlu, "Depremzedelerle ilgili duygu sömürüsünde bulunuyordu. 'Bu kadar düşünüyorsan, bir maaşını bağışla Süleyman' dedim. Korkup gitmesi için de çay bardağını yere fırlattım. Beni sürekli rahatsız etti. 'Süleyman senden ricam, benim olduğum zaman buraya gelme' dedim. Olay günü Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu'nu, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü.

İSTİNAF MAHKEMESİ BOZMA KARARI VERDİ

Sanık avukatı Mustafa Avşar'ın müvekkiline fazla ceza verildiği gerekçesiyle karara itiraz etmesi sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık hakkında akıl sağlığı raporu alınmadığı, maktulün psikolojik rahatsızlığını olup olmadığı, Koçoğlu'nun eylemi gerçekleştirdiği silahın beylik tabancası mı yoksa özel silahı mı olup olmadığının tespit edilmesi gerekçeleriyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan sanık Koçoğlu ile şikayetçi taraf yakınları duruşmada hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Koçoğlu, beraatını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Şükrü Koçoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

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