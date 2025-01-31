Polis Memurunun Eşini Öldürme Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Memurunun Eşini Öldürme Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da eşini öldüren polis memuru Ender T.'nin duruşması sürüyor; tutukluluk hali devam ediyor.

31.01.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ender T. ile müşteki yakınları ve avukatlar katıldı.

Ender T, savunmasında, eşi Burçin Sevgi T. ile daha önce de sorunlar yaşadığını, onu affettiğini söyledi.

Affettiği için pişman olduğunu anlatan Ender T, "Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek istemiyorum. Polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Neden bu hale geldim, bunun da düşünülmesini istiyorum. Üzerime iftira atılıyor. Bundan sonraki mahkemelere SEGBİS ile katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar. " dedi.

Tanık Ö.M.F. ise Burçin Sevgi T. ile 2 aylık ilişkisinin olduğunu öne sürerek, "Evli olduğunu bilmiyordum. Eski eşinin polis olduğunu, boşandığını biliyordum. Olay günü görüntülü konuşurken Burçin, 'Beni kurtar', daha sonra 'Vuruldum' dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. 'Burçin oradan kaçın' dedim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sanık Ender T, şunları söyledi:

"Bu adam, "(Evli olduğunu bilmiyordum) diyor. Kapının önünde tabela var, eşimle benim ismimizin yazılı olduğu. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Burçin'e 'Kim bu?' dedim. 'Tanımıyorum' dedi. Burçin'e üç kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce Ö.M.F'yi sesli aradım. Şahıs benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattı." diye konuştu.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ender T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender T. beylik tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.

Kaynak: AA

kastamonu, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memurunun Eşini Öldürme Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Memurunun Eşini Öldürme Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.