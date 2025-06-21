Polis, Sınav Maratonunda Öğrencilerin Yardımcısı Oldu

Muğla'da sınav maratonuna Polis desteği

ÖSYM sınavına yetişemeyen öğrencilerin imdadına Polis yetişti

MUĞLA - Muğla'da gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına dakikalar kala bazı adaylar, çeşitli sebeplerle sınav salonlarına ulaşmakta zorlandı. Trafik yoğunluğu, yanlış sınav yeri bilgisi veya geç kalma gibi nedenlerle zor anlar yaşayan adayların imdadına ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri yetişti.

Kent genelinde sınav günü özel olarak görevlendirilen ekipler, sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda görev alarak hem trafik akışını sağladı hem de sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri hızla sınav yerlerine ulaştırdı.

Menteşe'de devriye gezen polis ekiplerinin desteğiyle zamanla yarıştı. Adaylardan kimileri otobüsten yanlış durakta inmesi nedeniyle zor durumda kalırken, kimileri ise sınav yerini karıştırdı. Tüm bu durumlarda, öğrenciler resmi polis araçlarıyla en kısa sürede sınav salonlarına yetiştirildi.

Görüntülere yansıyan olaylarda, öğrencilerin panik ve heyecanla polis araçlarından indiği emniyet ekiplerinin ise sakinleştirici bir tutumla destek sunduğu gözlemlendi. Polislerin hızlı refleksi sayesinde öğrenciler sınava son dakikada da olsa yetişti.