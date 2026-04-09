Polis ve Roman Vatandaşlar Dostluk Maçı Yaptı - Son Dakika
Polis ve Roman Vatandaşlar Dostluk Maçı Yaptı

Polis ve Roman Vatandaşlar Dostluk Maçı Yaptı
09.04.2026 19:24
Tekirdağ'da emniyet personeli ile Roman vatandaşlar arasında dostluk maçı düzenlendi.

Tekirdağ'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet personeli ile Roman vatandaşlar arasında dostluk maçı düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, emniyet personeli ile Turan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar 13 Kasım Stadyumu'nda bir araya geldi.

Maçtan önce Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra her iki takım sahaya "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" pankartıyla çıktı.

Roman vatandaşlar maç öncesi Polis Haftası'nı kutlayarak, emniyet personellerine çiçek takdim etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın başlama vuruşuyla her iki takım sahada mücadele verdi.

Klarnet ve davul eşliğinde oynanan mücadele 4-4 sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ve Roman Vatandaşlar Dostluk Maçı Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Polis ve Roman Vatandaşlar Dostluk Maçı Yaptı - Son Dakika
