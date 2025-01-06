Polise Mukavemet Eden Sürücü Serbest Bırakıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ömerli Mahallesi'nde, 67 ABN 070 plakalı motosikletle trafikte kasksız ilerleyen O.F.A, polis ekiplerince durduruldu.

Ekiplerin yaptıkları plaka sorgulamasına göre motosikletin trafikten menedilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine sürücü motosikletiyle kaçtı.

Bir iş yerinin önüne gelen ve polisin takip ettiği sürücü, motosikletini bırakarak iş yerine girdi.

Trafik ekipleri cezai işlem uyguladığı sırada dışarı çıkan sürücü yazılan cezayı imzalamayarak polis memuru M.A. ile tartıştı.

Polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalışan O.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.A, "polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklete de el konuldu. Darp raporu alan polis memuru ise suç duyurusunda bulundu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde sürücünün motosikleti götürmeye çalıştığı ve daha sonra polis memuruyla yaşadığı tartışma yer alıyor.