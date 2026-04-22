Polisin takip ettiği kamyonetten yaklaşık 185 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 19:18  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de narkotik polisinin takip edip, durdurduğu kamyonetteki valizlerin içinde 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.A. (32), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, takip ettiği şüpheli bir kamyoneti, önünü keserek durdurdu. Sürücü H.A.'nın indirildiği kamyonette dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın kasasındaki valizlerde 184 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü H.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Narkotik, Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:32:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.