Polisler 1 Dakikada Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polisler 1 Dakikada Hükümlüyü Yakaladı

Polisler 1 Dakikada Hükümlüyü Yakaladı

Ordu'da, 1 dakika içinde yakalanan hükümlü için polisler başarı belgesi aldı.

15.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU Valisi Muammer Erol, O.H. (66) adlı hükümlüyü hakkında yakalama kararı çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polisler Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'i 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'kasten yaralama' suçundan hakkında 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.H. için 8 Ekim günü saat 17.42'de yakalama kararı çıkarıldı. Karardan bir dakika sonra saat 17.43'te Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uygulama noktasında, polis ekipleri durdurulan araçtaki O.H,'yi gözaltına aldı. O.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

VALİDEN POLİS MEMURLARINA TEŞEKKÜR

Vali Muammer Erol, hızlı ve başarılı müdahaleleri nedeniyle Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'e 'Başarı Belgesi' verdi. Vali Erol, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Aranan şahsı 1 dakika içinde yakalayarak adalete teslim eden memurlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını tebrik ederek, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ilgili övgüde bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Şahsın aynı gün, 1 dakika sonra yakalanarak cezaevine teslim edilmesi ekiplerimizin özverili çalışmalarını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muammer Erol, Politika, Güvenlik, Valilik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisler 1 Dakikada Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 20:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Polisler 1 Dakikada Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.