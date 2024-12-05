Poliste Güç Kullanma Oranı Yüzde 13 Arttı

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İngiltere ve Galler'de polisin "güç kullanma" oranı, Mart 2023-Mart 2024 döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 13 artarken, güç kullanılanların yüzde 79'unu erkekler oluşturdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığının açıkladığı rapora göre, ülkede Mart 2023-Mart 2024 döneminde 747 bin 396 güç kullanma vakası kayıtlara geçti.

Bu sayının Mart 2022-Mart 2023 dönemine göre yüzde 13 artışa işaret ettiği belirtilen raporda, "güç kullanma" olarak tabir edilen eylemlerin yüzde 77'sinin kelepçe takma, el ve ayaklarını tutma ile yere yatırma olduğu bildirildi.

Raporda güç kullanılanların yüzde 79'unun erkek, yüzde 48'inin ise 18-34 yaş aralığında olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıkladığı sayılarda siyahi bir şahsın beyazlara göre güç kullanımına maruz kalma oranının 3,2 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Ancak bu sayının, bir önceki dönemde 3,3 kat olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Polislerin, 501 bin 621 vakada kendisini korumak amacıyla güç kullandığını belirttiği aktarılan raporda, 283 binden fazla vakada güç kullanılan kişilerin alkolün etkisi altında olduğu kaydedildi.