Politeknik Üniversitesi'nde Cunta Direnişi Anıldı

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Yunanistan'da 1967-1974 yıllarında hakim olan cunta rejimine karşı direnişin tetikleyicisi ve sembolü olan, başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesi ayaklanmasının 51'inci yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesi'nde 1973'te başlayan ayaklanmanın 51'inci yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi binlerce kişinin katılımıyla üniversiteden hareketle bir anma yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte, 51 yıl öncesinin sloganı " Ekmek, eğitim, özgürlük" yine dillerden düşmedi.

Anma yürüyüşünde Filistin'e destek

Politeknik Üniversitesi'nden başlayıp, Parlamento binasından geçerek ABD'nin Atina Büyükelçiliğine uzanan geleneksel yürüyüşün bu seneki son durağı, ABD'nin Atina Büyükelçiliğinden sonra gidilen İsrail'in Atina Büyükelçiliği oldu.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Politeknik Üniversitesi'ndeki ayaklanma sırasında kana bulanan ve her yıl geleneksel olarak anma yürüyüşünde taşınan Yunan bayrağını bu yıl taşıyanlar arasında geleneksel Filistin kıyafetleri giyenler de vardı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan Polis Teşkilatı, yürüyüş öncesinde Atina'da güvenlik amaçlı yaptığı kontrollerde 150 kişiyi gözaltına aldı, 6 kişi tutuklandı.

Yunanistan'ın farklı kentlerinde de benzer anma yürüyüşleri düzenlendi.

17 Kasım

Ülkede 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejiminden rahatsız olan Politeknik Üniversitesi öğrencileri askeri darbe yönetimini protesto için 14 Kasım 1973'te eylem başlatmış, öğrencilerin kurduğu radyo ile cunta yönetimine karşı mesajlar yayımlanmıştı.

Geçici hükümetin 17 Kasım 1973 sabahı Politeknik Üniversitesi'ne gönderdiği tank, üniversite merkez kapısını yıkarak içeri girmişti. Olaylar sırasında bazı öğrencilerin ezildiği söylense de bu ölümler resmi kayıtlara geçmemişti.

Öğrencilerin üniversiteden çıkarılmasına rağmen olaylar devam ederken başta Politeknik binası olmak üzere Atina çevresinde çok sayıda kişi, polis ve asker müdahalesiyle hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı uzun yıllar kesinliğe kavuşturulamasa da Ulusal Araştırma Merkezi 2003'te ölü sayısını 24 olarak açıklamıştı.

Bu nedenle, cunta rejimi için sonun başlangıcı olarak kabul edilen 17 Kasım direnişi, her yıl geleneksel olarak Politeknik Üniversitesi önünde başlayan, Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan geçerek, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine uzanan yürüyüş ile anılıyor.