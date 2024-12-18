Polonez İşçileri Yürüyüşü Üç Gün Ertelendi

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(GEBZE)- "Anayasal Hak Yürüyüşü" kapsamında dün akşam saatlerinde Gebze'ye ulaşan Polonez işçileri, sendika yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan görüşmelerini dikkate alarak üç günlüğüne yürüyüşü erteleme kararı aldı. Kararı açıklayan TÜRK-İŞ'e bağlı Tek Gıda-İş sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarının da devrede olduğunu söyledi.

Sendika üyesi oldukları için işten atılmalarının ardından152 gün önce Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde eyleme başlayan işçiler, önceki hafta Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatmıştı. Polis engeli nedeniyle bir hafta Çatalca Adliyesi önünde kefenli açlık grevi yapan işçiler önceki gün önce Gülsuyu'ndan Kartal Adliyesi önüne, oradan da Maltepe- Pendik sahili üzerinden dün akşam saatlerinde Gebze Adliyesi önüne ulaştı. Burada yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere biber gazlı müdahale oldu. Gebze'deki işçi örgütlerinin de desteklediği işçiler Gebze Kent Meydanı'na ulaştı ve geceyi burada geçirdi.

Sabah saatlerinde ise işçiler adına açıklamayı Tek Gıda-İş sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu yaptı. Süreci anlatan Durdu, "Konunun çözüleceği noktasında söylenmesiyle biz Polonez işçileri olarak, Gebze Meydanı'ndan devam edeceğimiz Ankara yürüyüşümüzü üç günlüğüne ertelemiş bulunmaktayız" dedi. Durdu şunları söyledi:

"Kararlı olduğumuzu gösterdik"

"Polonez işçilerinin Ankara yürüyüşünde bu işin çözümündeki kararlılığımızı, inancımızı ortaya koyaraktan burada işçilerle farklı grupları yayarak bu yürüyüşte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Biz Anadolu Adliyesi'nde bir grup beklerken başka bir grup İstanbul'un başka bir yerinde yürüyüşünü devam ettirdi. Bu konuyla ilgili emniyetimizin de artık önlem alamayacağı noktaya geldiğinden dolayı yürüyüşümüz dün itibarıyla Pendik'e kadar oldu. Oradan da arabayla Gebze Adliyesi'ne geldik ama Gebze Adliyesi'ne geldiğimizde aynı şekilde başka bir ilin emniyet güçleriyle yine aynı ablukayla karşı karşıya kaldık. Bizler bunu Türkiye işçi sınıfı işçileri bu tür baskıları asla kabul etmediğimizi dün de oradaki basın açıklamamızı yaptıktan sonra da inancımız ve kararlılığımızın gereği, orada yolun açılmasına sebep vererekten biz Gebze Kent Meydanı'na geldik. Biz anayasal hak yürüyüşümüzü buradan Ankara'ya kadar gideceğimizi kamuoyuna ilettik.

"Cumhurbaşkanlığımızın, Cumhubaşkanı danışmanlarımızın da devreye girmesiyle..."

Dün itibarıyla biz bu mücadeleyi verirken, iki gündür TÜRK-İŞ Konfederasyon Başkanımız Ergün Atalay ve sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türkel, Teşkilat Sekreterimiz Sayın Kemal Köse ve Gıda İş Sendikası'nı yönetim kurulu, Cumhurbaşkanlığımızın da bu konuyla ilgili oradaki bazı Cumhurbaşkanı danışmanlarımızın da devreye girmesiyle Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Polonez işçilerinin bu sorununu iki üç gün içerisinde çözümüyle ilgili sendikamıza, konfederasyonumuzun yetkililerine bu konunun çözüleceği noktasında söylemesiyle biz Polonez işçileri olarak, Gebze Meydanı'ndan devam edeceğimiz Ankara yürüyüşümüzü üç günlüğüne ertelemiş bulunmaktayız."