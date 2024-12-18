Polonez İşçileri Yürüyüşü Üç Gün Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonez İşçileri Yürüyüşü Üç Gün Ertelendi

Geniş Video İzle

Polonez işçileri, toplantı sonrası Ankara yürüyüşünü üç gün ertelediklerini açıkladı.

18.12.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GEBZE)- "Anayasal Hak Yürüyüşü" kapsamında dün akşam saatlerinde Gebze'ye ulaşan Polonez işçileri, sendika yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan görüşmelerini dikkate alarak üç günlüğüne yürüyüşü erteleme kararı aldı. Kararı açıklayan TÜRK-İŞ'e bağlı Tek Gıda-İş sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarının da devrede olduğunu söyledi.

Sendika üyesi oldukları için işten atılmalarının ardından152 gün önce Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde eyleme başlayan işçiler, önceki hafta Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatmıştı. Polis engeli nedeniyle bir hafta Çatalca Adliyesi önünde kefenli açlık grevi yapan işçiler önceki gün önce Gülsuyu'ndan Kartal Adliyesi önüne, oradan da Maltepe- Pendik sahili üzerinden dün akşam saatlerinde Gebze Adliyesi önüne ulaştı. Burada yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere biber gazlı müdahale oldu. Gebze'deki işçi örgütlerinin de desteklediği işçiler Gebze Kent Meydanı'na ulaştı ve geceyi burada geçirdi.

Sabah saatlerinde ise işçiler adına açıklamayı Tek Gıda-İş sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu yaptı. Süreci anlatan Durdu, "Konunun çözüleceği noktasında söylenmesiyle biz Polonez işçileri olarak, Gebze Meydanı'ndan devam edeceğimiz Ankara yürüyüşümüzü üç günlüğüne ertelemiş bulunmaktayız" dedi. Durdu şunları söyledi:

"Kararlı olduğumuzu gösterdik"

"Polonez işçilerinin Ankara yürüyüşünde bu işin çözümündeki kararlılığımızı, inancımızı ortaya koyaraktan burada işçilerle farklı grupları yayarak bu yürüyüşte ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Biz Anadolu Adliyesi'nde bir grup beklerken başka bir grup İstanbul'un başka bir yerinde yürüyüşünü devam ettirdi. Bu konuyla ilgili emniyetimizin de artık önlem alamayacağı noktaya geldiğinden dolayı yürüyüşümüz dün itibarıyla Pendik'e kadar oldu. Oradan da arabayla Gebze Adliyesi'ne geldik ama Gebze Adliyesi'ne geldiğimizde aynı şekilde başka bir ilin emniyet güçleriyle yine aynı ablukayla karşı karşıya kaldık. Bizler bunu Türkiye işçi sınıfı işçileri bu tür baskıları asla kabul etmediğimizi dün de oradaki basın açıklamamızı yaptıktan sonra da inancımız ve kararlılığımızın gereği, orada yolun açılmasına sebep vererekten biz Gebze Kent Meydanı'na geldik. Biz anayasal hak yürüyüşümüzü buradan Ankara'ya kadar gideceğimizi kamuoyuna ilettik.

"Cumhurbaşkanlığımızın, Cumhubaşkanı danışmanlarımızın da devreye girmesiyle..."

Dün itibarıyla biz bu mücadeleyi verirken, iki gündür TÜRK-İŞ Konfederasyon Başkanımız Ergün Atalay ve sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türkel, Teşkilat Sekreterimiz Sayın Kemal Köse ve Gıda İş Sendikası'nı yönetim kurulu, Cumhurbaşkanlığımızın da bu konuyla ilgili oradaki bazı Cumhurbaşkanı danışmanlarımızın da devreye girmesiyle Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Polonez işçilerinin bu sorununu iki üç gün içerisinde çözümüyle ilgili sendikamıza, konfederasyonumuzun yetkililerine bu konunun çözüleceği noktasında söylemesiyle biz Polonez işçileri olarak, Gebze Meydanı'ndan devam edeceğimiz Ankara yürüyüşümüzü üç günlüğüne ertelemiş bulunmaktayız."

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Güncel, Ankara, Hukuk, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez İşçileri Yürüyüşü Üç Gün Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:01:50. #1.12#
SON DAKİKA: Polonez İşçileri Yürüyüşü Üç Gün Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.