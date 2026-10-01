Polonya, Almanya ve Litvanya sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya, Almanya ve Litvanya sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, düzensiz göçü sınırlandırmak amacıyla Almanya ve Litvanya sınırlarındaki kontrollerin 6 ay uzatılmasına karar verdi. Mevcut kontroller 2 Ekim 2026'dan 30 Mart 2027'ye uzatılırken, bu kapsamda 4,5 milyondan fazla kişi ve yaklaşık 2,3 milyon araç kontrol edildi.

Polonya, düzensiz göçü sınırlandırma amacıyla Almanya ve Litvanya ile 7 Temmuz 2025'te başlattığı sınır kontrollerinin 6 ay uzatılmasına karar verdi.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya ve Litvanya sınırlarındaki kontroller Belarus'un teşvik ettiği göç baskısına yanıt olarak 7 Temmuz 2025'ten bu yana uygulanıyor.

Bu süre zarfında 4,5 milyondan fazla kişi ile yaklaşık 2,3 milyon araç kontrol edildi.

Litvanya sınırında kontrollerin yeniden başlatılmasından bu yana yaklaşık 1300 kişinin Polonya'ya girişine izin verilmedi ve sınırın yasa dışı geçilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Almanya sınırından ise yaklaşık 1200 kişinin Polonya'ya girişine izn verilmedin.

Litvanya sınırındaki kontrollerde yaklaşık 118 bin, Almanya sınırındaki kontrollerde ise yaklaşık 211 bin polis, asker ve sınır muhafızı görev yaptı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski'nin yayımladığı yeni karar doğrultusunda, ülkenin Litvanya ve Almanya sınırındaki mevcut kontroller 2 Ekim 2026'dan 30 Mart 2027'ye uzatıldı.

Karar, düzensiz göçü daha da sınırlandırmayı ve Polonya'nın güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA
LitvanyaGüvenlikPolitikaAlmanyaPolonyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:07:46. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya, Almanya ve Litvanya sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei