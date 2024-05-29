Polonya, Belarus ile sınırında gerginlik durumunda Frontex'ten yardım talep edecek - Son Dakika
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Polonya, Belarus ile sınırında gerginlik durumunda Frontex'ten yardım talep edecek

Polonya, Belarus ile sınırında gerginlik durumunda Frontex\'ten yardım talep edecek

Polonya, Belarus ile sınırında gerginliğin artması durumunda Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'ten yardım talep edeceğini bildirdi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Frontex'in varlığının AB sınırlarına saldırıları gösterebileceğini ifade etti. Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmişti.

29.05.2024 21:33
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Polonya, Belarus ile sınırında gerginliğin artması durumunda Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten yardım talep edeceğini bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırında gerginliğin artması halinde Frontex'ten yardım talebini değerlendireceğini ifade ederek, "AB yetkililerinin varlığı bize fayda sağlayacaktır." dedi.

Sikorski, "Frontex'in varlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya sadece Polonya'nın değil AB sınırlarına saldırdıklarını gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de dün Belarus'tan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenin saldırısında yaralanan askerin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Polonya, Ocak 2022'de Rusya- Ukrayna Savaşından kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.

Yüksekliği 5,5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.

Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Belarus ile sınırında gerginlik durumunda Frontex'ten yardım talep edecek - Son Dakika

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