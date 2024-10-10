Polonya Büyükelçiliği'nde Diplomasi Konferansı - Son Dakika
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Polonya Büyükelçiliği'nde Diplomasi Konferansı

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde tarihi diplomatik ilişkiler üzerine konferans düzenlendi.

10.10.2024 16:48
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Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Ankara'ya Gelen ve Ankara'dan Giden İlk Elçiler" konulu konferans düzenlendi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'ın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Ali Tolga Kaya, Atatürk Araştırma Merkezinden (ATAM) Doç. Dr. Güner Doğan, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Lang, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, uluslararası ilişkilerde tarih bilgisinin önemine işaret etti.

Türkiye ile Polonya'nın diplomatik ilişkilerinin çok eskiye dayandığının altını çizen Lang, diplomatik ilişkilerin tarihinin araştırılmasının önemine değindi.

Kaya ise konferansın iki ülke arasındaki tarihi bağlar açısından önemli olduğunu kaydederek, Türkiye ile Polonya arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinin gelecekte daha da iyi olmasının hedeflendiğini belirten Kaya, konuşmacılara katkıları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Doğan da, Türkiye ile Polonya ilişkilerinin tarihsel süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya Büyükelçiliği'nde Diplomasi Konferansı - Son Dakika

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