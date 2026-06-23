Polonya Cumhurbaşkanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti

Polonya Cumhurbaşkanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti
23.06.2026 14:42
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'ni ziyaret ederek iş birliğini güçlendirdi.

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'ni ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve beraberindeki heyet, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Polonya heyetine eşlik ettiği ziyarette, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün teknolojileri, mühendislik kabiliyetleri ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapısı tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayi iş birliğinin NATO müttefikliği temelinde daha da güçlenebileceğini belirtti. Görgün, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırladık. Programımızda; savunma sanayimizin milli ve özgün teknolojilerini, mühendislik kabiliyetlerimizi ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapımızı Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyetine tanıttık. Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayi iş birliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz. Tesislerimize teşrif ederek savunma sanayimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Türkiye, Aselsan, Polonya, Ekonomi, Güncel, Nato, Son Dakika

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