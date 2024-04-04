Polonya Cumhurbaşkanı, İsrail Büyükelçisine tepki gösterdi

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının hayatını kaybetmesini "trajik bir kaza" olarak niteleyen İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'ye tepki göstererek, Livne'nin İsrail-Polonya ilişkilerindeki "en büyük sorun" olduğunu belirtti.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı Duda, Büyükelçinin saldırı hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Livne'nin WCK personellerinin yaşamını yitirdiği saldırıyı "trajik bir kaza" olarak tanımlamasına tepki gösteren Duda, İsrailli Büyükelçinin söz konusu yorumunun "oldukça çirkin" olduğunu ifade etti.

Duda, saldırıya ilişkin yaptığı yorumdan dolayı Livne'nin İsrail ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerindeki "en büyük sorun" olduğunu vurgulayarak, Büyükelçi'nin açıklamasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da konuya ilişkin açıklamasında, ifadeleri nedeniyle Livne'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Livne, dün çevrimiçi verdiği bir mülakatta, yardım çalışanlarının "savaş sırasında meydana gelen trajik bir kazanın" sonucunda hayatını kaybettiğini söylemişti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.