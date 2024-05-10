Polonya\'da çiftçiler AB tarım politikalarını protesto etti

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Polonya'da çiftçiler, başkent Varşova'da yürüyüş düzenleyerek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etti ve ülkelerinin AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini talep etti.

AB'nin tarım politikalarına karşı çıkan Dayanışma Sendikası tarafından düzenlenen protesto yürüyüşünün sloganı "Yeşil Mutabakat'a hayır" oldu.

Protestocular, parlamento binası ve Varşova'daki AB Komisyonu ofisi önünde toplandı. Gösterilerde, "Brüksel solucan yesin, biz pirzola ve patates tercih ediyoruz." gibi yazıların bulunduğu pankartlar açıldı.

Yürüyüşe katılan çiftçiler, AB'nin tarım programının gerekliliklerini yerine getirmelerinin oldukça zor olduğunu belirtti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğayı koruma ve yenileme hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarrufu tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, AB'nin, Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığını savunuyor.