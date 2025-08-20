Polonya'da Tanımlanamayan Cisim Patladı

Polonya'da henüz tanımlanamayan bir cismin mısır tarlasına düşerek patladığı, olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Polonya'nın PAP ajansının haberinde, ülkenin doğusunda bulunan Lukow County'e bağlı Osiny beldesindeki bir mısır tarlasına "tanımlanamayan bir cismin" düştüğü ve patladığı belirtildi.

Haberde patlamanın, Ukrayna sınırına 100 kilometre yakında bulunan bölgede meydana geldiğine işaret edildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan olmadığı, patlama sonucunda bazı evlerin camlarının kırıldığı ifade edildi.

Olay yerinde kömürleşmiş metal ve plastik kalıntılarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Polonya Hava Hareketleri Merkezince yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceği belirtildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı da Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini ancak güvenlik kapsamında hava sahasının kontrol edildiğini kaydetti.