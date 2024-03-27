Polonya, İsrail'in Filistin'e ait araziye el koyma kararını kınadı - Son Dakika
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Polonya, İsrail'in Filistin'e ait araziye el koyma kararını kınadı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan, Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koymasını kınadı. Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuka ve mevcut durumu yatıştırmaya yönelik çabalara aykırı olduğu belirtildi. İsrail hükümeti, arazinin devlet arazisi olduğu iddiasıyla el koymuştu.

27.03.2024 16:07
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Polonya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan, Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan, Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Polonya'nın bu durumu kınadığı belirtilen açıklamada, bunun 1995'teki Oslo Anlaşmalarından bu yana el konulan en büyük arazi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu hem uluslararası hukuka hem de mevcut durumu yatıştırmaya yönelik çabalara aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, İsrail'in Filistin'e ait araziye el koyma kararını kınadı - Son Dakika

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