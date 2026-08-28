Polonya, İsrail'in UNRWA'ya Baskınını Kınadı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne baskın düzenlemesini "endişe verici" bulduklarını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne baskın düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Polonya, İsrail'in uluslararası hukuk ilkelerini ihlal eden ve BM'nin uzman kurumu UNRWA'ya yönelik bir diğer düşmanca yaklaşımını endişeyle takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne baskın düzenlemesinin BM kurumlarının dokunulmazlığı ilkesini de ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail makamlarına, UNRWA tesislerine tüm müdahaleleri derhal durdurma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koymuştu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezi'nin elektrik ve suyunu kesip Filistinli çalışanları çıkardı ve ardından 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

UNRWA yetkilileri, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne içeride 20 personel bulunduğu sırada 50'den fazla İsrailli görevli ve 4 zırhlı aracın tesise girdiğini bildirmiş ve bu izinsiz girişi "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

İsrail, bu adımıyla UNRWA verilerine göre mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı. Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in Ajansa karşı izlediği politika, 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.