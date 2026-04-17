Polonya Milletvekili Berkowicz Açıklamada Bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilerin gamalı haç sembollü bayrak açan Berkowicz, cezalandırıldığını ve savunacağını belirtti.

Polonya Parlamentosunda Nazilerin kullandığı gamalı haç sembollü İsrail bayrağı açan milletvekili Konrad Berkowicz, eylemi nedeniyle cezalandırıldığını belirterek "Para cezasının yanı sıra (Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Wlodzimierz) Czarzasty hakkımda savcılığa da başvurdu. Bundan korkmuyorum ve geri adım atmayı düşünmüyorum, kendimi savunacağım." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Berkowicz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da İsrail'in işlediği soykırım konusundaki son konuşması nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Czarzasty tarafından cezalandırıldığını belirtti.

Berkowicz, paylaşımında, "Para cezasının yanı sıra Czarzasty, hakkımda savcılığa da başvurdu. Bundan korkmuyorum ve geri adım atmayı düşünmüyorum, kendimi savunacağım. Devlet organlarının hiçbir baskısı beni susturamayacak." ifadelerini kullandı.

Kayıtsız ve sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Berkowicz, "Onların bugün kurban olduğunu varsaymayalım. Hayır, değiller. Gazze'de masum çocukların, kadınların ve erkeklerin soykırımının failleridirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçmiş yüzyılların 'iblislerinin' yeniden ortaya çıkıp soykırım yüzlerini göstermesine izin vermeyelim." ifadesini kullanan Berkowicz, doğru olan şeyler için hep birlikte durulması gerektiğinin altını çizdi.

Berkowicz, 14 Nisan'da Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşma sırasında, Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolünü içeren İsrail bayrağı açarak "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." demişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Polonya, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:32:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.