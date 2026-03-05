Polonya, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor

Polonya'nın Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için Umman'a iki askeri uçak gönderdiği belirtildi.

Kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Orta Doğu'nun büyük bölümünde ticari hava trafiğinin son günlerde büyük ölçüde durdurulmuş olması, bölgede binlerce Polonya vatandaşının mahsur kalmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, hükümetin talebi üzerine Polonya vatandaşlarının bölgeden tahliyesine destek olmak amacıyla askeri personel konuşlandırılması talebine onay verdi.

Operasyona destek vermek üzere en fazla 150 askerin görevlendirilmesine izin verildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın Orta Doğu'daki Polonya vatandaşlarının tahliyesini desteklemek üzere havalandığını duyurdu.

Söz konusu uçaklar, Umman'ın başkenti Maskat'a ulaştı.

Uçaklara kaç kişinin bineceği henüz netlik kazanmazken, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tıbbi desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 100 kişiye öncelik verileceğini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.