Polonya, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor

05.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşları için iki askeri uçakla tahliye operasyonuna başladı.

Polonya'nın Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için Umman'a iki askeri uçak gönderdiği belirtildi.

Kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Orta Doğu'nun büyük bölümünde ticari hava trafiğinin son günlerde büyük ölçüde durdurulmuş olması, bölgede binlerce Polonya vatandaşının mahsur kalmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, hükümetin talebi üzerine Polonya vatandaşlarının bölgeden tahliyesine destek olmak amacıyla askeri personel konuşlandırılması talebine onay verdi.

Operasyona destek vermek üzere en fazla 150 askerin görevlendirilmesine izin verildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın Orta Doğu'daki Polonya vatandaşlarının tahliyesini desteklemek üzere havalandığını duyurdu.

Söz konusu uçaklar, Umman'ın başkenti Maskat'a ulaştı.

Uçaklara kaç kişinin bineceği henüz netlik kazanmazken, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tıbbi desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 100 kişiye öncelik verileceğini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:34:35. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.