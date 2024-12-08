Polonya, Suriye Gelişmelerini Takip Ediyor

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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Wronski, diplomatik misyonlar ve müttefiklerin desteğiyle Suriye'de yaşananları yakından takip ettiklerini belirtti.

Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Tomasz Siemoniak da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyip analiz ettiklerini aktardı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.